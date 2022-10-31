Вранці 31 жовтня російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вони влучили по об’єкту енергетичної інфраструктури на Кіровоградщині.

Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, окупанти атакували регіон ракетами. Ворожі боєприпаси поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська.

Інформації щодо постраждалих чи загиблих не надходило. Триває ліквідація наслідків пожежі.

Зранку окупанти влучили в об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Запоріжжі, Черкаській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО, є руйнування серед цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки, де влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури, є відключення світла.

Деякі ділянки української залізниці знеструмлено. Більшість поїздів рухаються за графіком, але декілька затримуються.