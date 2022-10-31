Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.

За його словами, окупанти атакували регіон ракетами. Ворожі боєприпаси поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська.

Інформації щодо постраждалих чи загиблих не надходило. Триває ліквідація наслідків пожежі.

Зранку окупанти влучили в об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Запоріжжі, Черкаській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО, є руйнування серед цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки, де влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури, є відключення світла.

Деякі ділянки української залізниці знеструмлено. Більшість поїздів рухаються за графіком, але декілька затримуються.