Про це повідомив голова Кіровоградської ОВА Андрій Райкович.
За його словами, окупанти атакували регіон ракетами. Ворожі боєприпаси поцілили в один з енергетичних об’єктів в районі Світловодська.
Інформації щодо постраждалих чи загиблих не надходило. Триває ліквідація наслідків пожежі.
Зранку окупанти влучили в об’єктах критичної інфраструктури у Києві, Запоріжжі, Черкаській та Харківській областях. У низці інших регіонів спрацювало ППО, є руйнування серед цивільної інфраструктури. Внаслідок атаки, де влучили по об’єктах енергетичної інфраструктури, є відключення світла.
Деякі ділянки української залізниці знеструмлено. Більшість поїздів рухаються за графіком, але декілька затримуються.
- Нещодавно завершена російська часткова мобілізація резервістів переконливо свідчить про те, що президент РФ Володимир Путін має намір продовжувати воювати до 2023 року, а не розраховувати на те, щоб забезпечити певне припинення вогню чи ескалацію на своїх умовах.