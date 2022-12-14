Адмірал сер Тоні Радакін заявив аудиторії аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), що Кремль планував захопити Україну за дуже короткий період, а замість цього опинився втягнутим у тривалу війну, яка триває уже майже десять місяців.

“Тож дозвольте мені сьогодні ввечері сказати Путіну те, що його власні генерали та міністри, ймовірно, бояться говорити”, — сказав він. “Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів. Це означає, що їх здатність проводити успішні наземні операції швидко зменшується”.

Він пояснив причину: РФ не була готовою так довго воювати – потужний опір України виявився для агресора неочікуваним.

“Немає загадки, чому це так. Путін планував 30-денну війну, але російські гармати стріляють уже майже 300 днів. Комора порожня. Морально, концептуально і фізично сили Путіна закінчуються”, – наголосив Радакін.

Заява адмірала є останньою в низці подібних тверджень західних і українських лідерів, а також офіційних осіб, які підраховували кількість ракет, випущених проти відомих запасів, хоча є докази того, що Росія виробляє нові боєприпаси під час війни.