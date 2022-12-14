Про це інформує The Guardian.
Адмірал сер Тоні Радакін заявив аудиторії аналітичного центру Королівського інституту об’єднаних служб (RUSI), що Кремль планував захопити Україну за дуже короткий період, а замість цього опинився втягнутим у тривалу війну, яка триває уже майже десять місяців.
“Тож дозвольте мені сьогодні ввечері сказати Путіну те, що його власні генерали та міністри, ймовірно, бояться говорити”, — сказав він. “Росія стикається з гострою нестачею артилерійських боєприпасів. Це означає, що їх здатність проводити успішні наземні операції швидко зменшується”.
Він пояснив причину: РФ не була готовою так довго воювати – потужний опір України виявився для агресора неочікуваним.
“Немає загадки, чому це так. Путін планував 30-денну війну, але російські гармати стріляють уже майже 300 днів. Комора порожня. Морально, концептуально і фізично сили Путіна закінчуються”, – наголосив Радакін.
Заява адмірала є останньою в низці подібних тверджень західних і українських лідерів, а також офіційних осіб, які підраховували кількість ракет, випущених проти відомих запасів, хоча є докази того, що Росія виробляє нові боєприпаси під час війни.
- Раніше повідомлялося, що РФ запустила по цивільній інфраструктурі України ракети, які виготовила через кілька місяців після того, як Захід запровадив санкції. Обмеження мали позбавити Москву компонентів, необхідних для виробництва цих боєзапасів.
- Зокрема інший представник ГУР Міноборони Андрій Юсов казав, що у РФ запаси високоточного ракетного озброєння, як-то “Калібри” та “Іскандери”, впали до критичного низького рівня. Натомість запасів С-300, які застосовують по прифронтових містах, ще достатньо.