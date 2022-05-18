Про це повідомляють у Державній прикордонній службі України.
За даними прикордонників, росіяни завдали 5 ударів по Сумській області та 2 по Чернігівській.
Під час обстрілів російські військові застосовували великокаліберні кулемети, автоматичні гранатомети, ствольну та реактивну артилерії. Варто зазначити, що внаслідок обстрілів втрат серед особового складу немає.
Також речниця Чернігівського прикордонного загону Галина Шеховцова повідомила, що росіяни двічі за день обстріляли прикордонне село Грем’яч Новгород-Сіверського району. В області зафіксовано близько 30 прильотів з гранатомета та міномета. Перший обстріл почався близько 13:00, а другий о 16:00.
- Нагадаємо, що росіяни поступово беруть під свій контроль важливі об’єкти інфраструктури та установи фінансово-банківської системи на тимчасово окупованих територіях Донецької області.
- У перехоплених розмовах російські військові обговорюють, як вбивають мирне населення. Один із окупантів сказав, що вони розстрілюють цивільних громадян, яких їм зовсім не шкода.
- Варто зазначити, що з 24 лютого 2022 року, початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну, російські загарбники втратили понад 28 000 особового складу та декілька тисяч одиниць техніки.