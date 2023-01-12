У ніч на 12 січня окупанти завдали удару по одному з районів Запоріжжя. Там зафіксовано руйнування цивільної інфраструктури та знайдено уламок ворожої ракети.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Олександр Старух у Telegram.

За його словами, внаслідок нічної ракетної атаки ворога в одному з районів Запоріжжя ушкодження отримали приватні житлові будинки та об’єкти інфраструктури.

Наразі встановлюють масштаби руйнувань. Також на місці працюють усі екстрені служби. За попередніми даними, постраждалих немає. Крім того, виявлено уламок ворожої ракети.

Нагадаємо, що згідно з інформацією Генштабу ЗСУ, на Запорізькому напрямку від ворожого вогню постраждали райони населених пунктів Вільне Поле на Донеччині; Малинівка, Зелений Гай, Гуляйполе, Залізничне, Червоне, Чарівне, Білогір’я, Кам’янське і Плавні Запорізької області та Марганець на Дніпропетровщині.