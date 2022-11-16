Про це йдеться у звіті ISW.
15 листопада росіяни здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з початку повномасштабної війни.
Аналітики припустили, що окупанти, ймовірно, використовували значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час вчорашніх ракетних ударів.
Зазначається, що збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення української протиповітряної оборони протягом останнього місяця, і український Генштаб пов’язує це покращення з ефективністю систем протиповітряної оборони, наданих Заходом.
Кремль, ймовірно, навмисно спланував масовані ракетні удари по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті G20. Аналітики зауважили, що ракетна кампанія в декількох напрямках вимагає значної військового вишколу.
- Ввечері 15 листопада російські загарбники масовано атакували Україну, було здійснено 85 ракетних ударів.
- Внаслідок обстрілів по всій території України запровадили екстрені відключення світла.
- Після того, як росіяни завдали масованих ракетних ударів по Україні, прем’єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у терміновому порядку скликав Комітет Ради міністрів з питань національної безпеки та оборони.