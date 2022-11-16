Аналітики Інституту вивчення війни припустили, що військові РФ будуть змушені сповільнити темпи обстрілів критично важливої української інфраструктури, адже виснажують свої запаси високоточних систем озброєння.

Про це йдеться у звіті ISW.

15 листопада росіяни здійснили найбільшу серію ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури України з початку повномасштабної війни.

Аналітики припустили, що окупанти, ймовірно, використовували значну частину наявних у них систем високоточної зброї під час вчорашніх ракетних ударів.

Зазначається, що збільшення відсотка збитих Україною ракет свідчить про покращення української протиповітряної оборони протягом останнього місяця, і український Генштаб пов’язує це покращення з ефективністю систем протиповітряної оборони, наданих Заходом.

Кремль, ймовірно, навмисно спланував масовані ракетні удари по Україні напередодні виступу Зеленського на саміті G20. Аналітики зауважили, що ракетна кампанія в декількох напрямках вимагає значної військового вишколу.