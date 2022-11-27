Про це президент сповістив у своєму вечірньому зверненні, опублікованому в Telegram.
Президент констатував, що росіяни готують нові удари, і поки у них є ракети – вони не заспокояться.
Зеленський попередив, що тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Але Сили оборони готуються відбивати удари російських ракет, держава також готується.
“Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами”, – додав він.
Володимир Зеленський закликав українців до єдності та взаємодопомоги у ці непрості часи. Він попросив також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Глава держави додав, що зараз здійснюються усі необхідні кроки для зміцнення оборони та покарання Росії:
“Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну”.
- У Державній службі з надзвичайних ситуацій пояснили як безпечно користуватися генераторами. Детальніше читайте за посиланням.
- З настанням зими та через ракетні обстріли критичної інфраструктури України в оселях українців стає прохолодніше. Тому у Міністерстві охорони здоров’я надали декілька порад щодо того, як зігрітися та обігріти оселі.
- Зауважимо, через те, що українська енергосистема зазнає нових атак, уряд готується до всіх можливих сценаріїв розвитку подій. Зокрема активізується імпорт енергогенеруючих засобів.