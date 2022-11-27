Президент України Володимир Зеленський попередив, що росіяни готують нові удари по інфраструктурі, і вони можуть бути вже наступного тижня.

Про це президент сповістив у своєму вечірньому зверненні, опублікованому в Telegram.

Президент констатував, що росіяни готують нові удари, і поки у них є ракети – вони не заспокояться.

Зеленський попередив, що тиждень, що починається, може бути таким самим складним, як і цей, що минає. Але Сили оборони готуються відбивати удари російських ракет, держава також готується.

“Усі сценарії опрацьовуємо, у тому числі з партнерами”, – додав він.

Володимир Зеленський закликав українців до єдності та взаємодопомоги у ці непрості часи. Він попросив також не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. Глава держави додав, що зараз здійснюються усі необхідні кроки для зміцнення оборони та покарання Росії:

“Робимо і будемо робити усе можливе, щоб зміцнити нашу оборону. Робимо і будемо робити усе, щоб притягти Росію до відповідальності за цю терористичну війну”.