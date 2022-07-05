Про це йдеться у щоденному звіті ISW.
Аналітики, посилаючись на дані українського Генштабу, зауважили, що окупанти проводили розвідку на підступах до Берестового. Також окупанти здійснювали наступ у районі Вугледарської ТЕЦ, Василівки, Спірного, Клинового та Майорська.
Ймовірно, російські армійці продовжуватимуть наступ на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб захопити такі міста як Бахмут та Сіверськ на Донеччині.
Однак експерти зауважили, що навряд чи атака на ці два міста виявиться для росіян успішною, оскільки вони зазнали значних втрат після наступу на Лисичанськ.
Окрім цього, після окупації Лисичанська президент РФ Володимир Путін, наказав російським армійцям взяти оперативну паузу.
4 липня Путін провір нараду з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, де вони обговорили успіхи на Луганщині. Вони представили окупацію Лисичанська та взяття Луганської області як “велику перемогу Росії” і дали військам, які брали участь у битві за Лисичанськ, час на перепочинок.
Однак незрозуміло, чи зможуть російські війська тривалу взяти оперативну паузу для відпочинку, адже вона буде для військ РФ дуже ризикованою.
- Нагадаємо, очільник ОВА Луганської області Сергій Гайдай повідомив, що на територіях, де Збройні сили чинили опір російським окупантам, російським вогнем було знищено близько 90% інфраструктури.
- Також після захоплення міста Лисичанськ, останнього вільного від окупації міста Луганської області, погляди Росії скоріш за все будуть прикуті до повного захоплення Донецької області.
- Окрім цього, попри заяви міністра оборони РФ Сергія Шойгу про повний контроль РФ над Луганською областю, ймовірно, на території ще лишилися українські військові.