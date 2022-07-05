За даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), протягом 4 липня російські армійці продовжували наступ на схід від міста Бахмут, щоб підготуватись до подальшого наступу на Бахмут та Сіверськ (Донецька область).

Про це йдеться у щоденному звіті ISW.

Аналітики, посилаючись на дані українського Генштабу, зауважили, що окупанти проводили розвідку на підступах до Берестового. Також окупанти здійснювали наступ у районі Вугледарської ТЕЦ, Василівки, Спірного, Клинового та Майорська.

Ймовірно, російські армійці продовжуватимуть наступ на захід від траси Бахмут-Лисичанськ, щоб захопити такі міста як Бахмут та Сіверськ на Донеччині.

Однак експерти зауважили, що навряд чи атака на ці два міста виявиться для росіян успішною, оскільки вони зазнали значних втрат після наступу на Лисичанськ.

Окрім цього, після окупації Лисичанська президент РФ Володимир Путін, наказав російським армійцям взяти оперативну паузу.

4 липня Путін провір нараду з міністром оборони РФ Сергієм Шойгу, де вони обговорили успіхи на Луганщині. Вони представили окупацію Лисичанська та взяття Луганської області як “велику перемогу Росії” і дали військам, які брали участь у битві за Лисичанськ, час на перепочинок.

Однак незрозуміло, чи зможуть російські війська тривалу взяти оперативну паузу для відпочинку, адже вона буде для військ РФ дуже ризикованою.