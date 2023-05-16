Росіяни, ймовірно, завдаватимуть ударів якнайдалі від лінії фронту, намагаючись вичерпати ракетні резерви України – військова експертка

Вночі 16 травня російські війська здійснили серію нічних обстрілів української столиці. Хоча атаки були інтенсивними, експертка з оборонних досліджень, постдоцентка кафедри військових досліджень Лондонського Королівського коледжу, докторка Марина Мірон зазначила, що вони не були несподіванкою.

Про це військова експертка поінформувала SkyNews.

Мірон пояснила, що “російська ядерна тріада втратила здатність стримувати, отже, це наступний найкращий варіант” для росіян.

Експертка вважає, що подібні удари триватимуть, але Росії доведеться використовувати свої ресурси “уважно”.

“Ракети (“Калібр”, “Кінжал”, “Іскандер-М”) дорогі і складні у виготовленні, тому міноборони РФ має бути обережним при плануванні наступних ударів”, — пояснила вона. “Можна припустити, що росіяни захочуть націлитися на логістичні вузли, центри управління, склади боєприпасів тощо. Іншими словами, хоча ми не можемо бути впевнені, де саме росіяни завдадуть удару, швидше за все, це буде десь на заході України, далеко від ліній зіткнення”.

Інша тактика, яку вони можуть використовувати, полягає в тому, щоб запускати ракети та безпілотники для виснаження української ППО, тобто, вичерпати ракетні резерви, які використовуються системами.

За словами Мірон, нещодавно оприлюднені документи свідчать про те, що Україна перебуває у складній ситуації стосовно можливостей протиповітряної оборони, і росіяни можуть намагатися цим скористатися.

Одначе, все ж загальна мета росіян полягає в тому, щоб знищити здатність Збройних сил України “здійснити успішну контратаку або принаймні максимально ускладнити її”.

Нагадаємо, вночі 16 травня російські окупанти випустили по Україні майже два десятки ракет, серед яких “Кинджали” та балістичні ракети, а також декілька БПЛА. Всі ворожі об’єкти були знищені.