Про це свідчить перехоплена Службою безпеки України розмова російського військового зі співробітницею спецслужб РФ.
“Двох упіймали. Починаємо колоти – ні хр*на. Відвели одного до лісу, другого допитуємо. Стрільнули, ну типу вбили. Той х*й що сказав! Гаразд…Поклали під колесо ногу, проїхали – х*й що сказав!” — розповідає росіянин, дивуючись силі духу українців.
Його співрозмовниця називає катування українських військових “прийомом”. Однак попри катування, українці не втрачають сили духу та не видають інформацію росіянам.
“Дядько твій до нас періодично приїжджає на перший прийом. Каже: Не шкодувати! Вони йшли вбивати. Хлопці їдуть на лікарняні після прийому з поламаними ногами, руками…Ну, весело, там весело”, – зізналася російська катівниця.
- Нагадаємо, російські військові у телефонних розмовах обговорюють вбивства місцевих жителів. Зокрема одному з військових сказали, що стрільба по школярах з портфелями – це вияв “мужності”.
- Згідно з перехопленими розмовами, опублікованими Службою безпеки України, ЗСУ завдали таких втрат російським військовим, що вони не можуть продовжувати війну без залучення солдатів-строковиків.
- У Головному управлінні розвідки Міністерства оборони України перехопили розмову військовослужбовця РФ Олега Карасьова, який заявив, що президент Володимир Путін наказав знищити українські землі, якщо російська армія не зазнає успіхів у наступальних операціях.
- Раніше Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який заїхав на територію України і не може оговтатись від шоку та вражень від війни.