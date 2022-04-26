Росіяни вивозять українців на територію РФ та катують, аби дізнатися потрібну їм інформацію.

Про це свідчить перехоплена Службою безпеки України розмова російського військового зі співробітницею спецслужб РФ.

“Двох упіймали. Починаємо колоти – ні хр*на. Відвели одного до лісу, другого допитуємо. Стрільнули, ну типу вбили. Той х*й що сказав! Гаразд…Поклали під колесо ногу, проїхали – х*й що сказав!” — розповідає росіянин, дивуючись силі духу українців.

Його співрозмовниця називає катування українських військових “прийомом”. Однак попри катування, українці не втрачають сили духу та не видають інформацію росіянам.