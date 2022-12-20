Україна повернула незаконно депортованого до РФ підлітка Сергія, який потрапивши в нову "сім‘ю" зв‘язався з відповідними органами, аби повернутися додому.

Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.

Зазначається, що майже вісім місяців тому Сергія вивезли до РФ, де передали в прийомну сім’ю.

За словами омбудсмена, з так званою “родиною” Сергій не спілкувався.

Раніше хлопець жив поблизу Маріуполя. Після того, як росіяни окупували його рідне селище, Сергія та інших дітей вивезли в тимчасово окупований Донецьк, а згодом до РФ.

Втім, він знайшов спосіб повернутися в Україну через інтернет. Підліток відправив повідомлення в одному з чат-ботів та отримав відповідь, що йому допоможуть повернутись на Батьківщину.

Крім того, Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини забезпечить Сергієві психологічну допомогу, медичну допомогу та відновлення навчання.