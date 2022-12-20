Про це повідомив омбудсмен Дмитро Лубінець.
Зазначається, що майже вісім місяців тому Сергія вивезли до РФ, де передали в прийомну сім’ю.
За словами омбудсмена, з так званою “родиною” Сергій не спілкувався.
Раніше хлопець жив поблизу Маріуполя. Після того, як росіяни окупували його рідне селище, Сергія та інших дітей вивезли в тимчасово окупований Донецьк, а згодом до РФ.
Втім, він знайшов спосіб повернутися в Україну через інтернет. Підліток відправив повідомлення в одному з чат-ботів та отримав відповідь, що йому допоможуть повернутись на Батьківщину.
Крім того, Офіс Уповноваженого ВРУ з прав людини забезпечить Сергієві психологічну допомогу, медичну допомогу та відновлення навчання.
- Російські чиновники все більше нормалізують публічну та незаконну депортацію тисяч українських дітей до Росії – надають цьому процесу високу оцінку, переконуючи російське населення, що це відбувається на користь дітям.
- Російські окупанти вивезли до РФ 76 дітей-сиріт. У Луганській області під наглядом у соціальних установах так званої “ЛНР” перебувають ще більше як сто дітей.
- У Сполучених Штатах Америки нагадали, що незаконна передача та депортація людей є воєнним злочином та закликали РФ припинити фільтрацію й депортацію українців.