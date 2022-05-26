Російські війська змінюють тактику ведення боїв та готуються до наступу на Сєвєродонецьк. Водночас російські спроби покращити позиції в напрямку Слов'янська зазнали поразки.

Про це повідомляє Інститут з вивчення війни (ISW).

Так, армії РФ може знадобитися провести наземний наступ на Сєвєродонецьк найближчими днями, щоб зберегти свій темп після відправлення на фронт значної частини особового складу, артилерії, авіації та матеріально-технічного забезпечення.

Раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявив, що російські війська втратять імпульс свого потужного обстрілу та мотивацію, якщо до 29 травня не почнуть атаку на Сєвєродонецьк.

Водночас російські війська навряд чи зможуть повністю ізолювати ЗСУ від шляхів наземного сполучення, просто захопивши південно-західні автомагістралі T1303 і T1302, що ведуть до Сєвєродонецька, враховуючи мережу альтернативних, хоч і менших, доріг у регіоні. Тож їм потрібно заблокувати або зруйнувати Бахмут та Сіверськ, щоб завершити оточення у Луганській області.

Також аналітики припускають, що штурм Сєвєродонецька може розпочатись до того, як будуть перерізані шляхи наземного сполучення, або до того, як їх руйнування може мати суттєві наслідки.

25 травня російські війська продовжували безуспішні спроби покращити тактичні позиції в напрямку Слов’янська та просунутися на південний схід від Ізюма.