Про це начальник ГУР розповів в інтерв’ю для Spiegel.
Кирило Буданов додав, що не може коментувати інциденти в Бєлгороді, зокрема на складах з паливом. Натомість він відповів на погрози армії РФ обстрілювали Київ тим, що проти міста вже здійснювали аналогічні атаки.
“Звичайно, вони не хочуть уявляти, що війна може торкнутися їх території. Я розумію, що їм складно визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на російську територію. Але вони повинні звикнути до цього”, – зазначив Буданов.
Українська розвідка вже не вперше повідомляє, що російська сторона готує провокації з метою прикритття власної агресії. У такий спосіб влада РФ намагається виправдатись перед суспільством, яке масово відмовляється брати участь у війні. Кремль хоче показати, що Україна нібито становить терористичну загрозу, яку необхідно зупинити.
Іншою причиною для провокацій є відвернення уваги від звірств у Бучі, інших випадків насильства і вбивства дітей.
Тому Кирило Буданов припустив, що найближчими днями почне з’являтися інформація про вибухи цистерн, на вокзалах, електростанціях на теренах РФ. У цих атаках російська сторона буде звинувачувати Україну.
- Нагадаємо, генеральне управління Розвідки міністерства оборони України повідомило щодо планів РФ здійснити теракти на своїй території, щоб звинуватити у них Україну.
- Місто Кремінна Луганської області, в яку вночі увірвалися війська РФ та до ранку тривали вуличні бої, захопили під контроль росіяни. Українські захисники продовжують чинити опір.
- Зокрема армія РФ застосувала до Маріуполя тактику, якою користувалася під час бойових дій у Чечні в 1999 році та Сирії у 2016 році. Російське командування стурбоване тим, що місто важко взяти.