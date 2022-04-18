На думку начальника Головного управління розвідки Кирило Буданова, росіяни мають звикати до провокацій, які здійснюють їхні військові. Зокрема йдеться про інциденти в Бєлгороді.

Про це начальник ГУР розповів в інтерв’ю для Spiegel.

Кирило Буданов додав, що не може коментувати інциденти в Бєлгороді, зокрема на складах з паливом. Натомість він відповів на погрози армії РФ обстрілювали Київ тим, що проти міста вже здійснювали аналогічні атаки.

“Звичайно, вони не хочуть уявляти, що війна може торкнутися їх території. Я розумію, що їм складно визнати, що вперше з 1943 року відбуваються напади на російську територію. Але вони повинні звикнути до цього”, – зазначив Буданов.

Українська розвідка вже не вперше повідомляє, що російська сторона готує провокації з метою прикритття власної агресії. У такий спосіб влада РФ намагається виправдатись перед суспільством, яке масово відмовляється брати участь у війні. Кремль хоче показати, що Україна нібито становить терористичну загрозу, яку необхідно зупинити.

Іншою причиною для провокацій є відвернення уваги від звірств у Бучі, інших випадків насильства і вбивства дітей.

Тому Кирило Буданов припустив, що найближчими днями почне з’являтися інформація про вибухи цистерн, на вокзалах, електростанціях на теренах РФ. У цих атаках російська сторона буде звинувачувати Україну.