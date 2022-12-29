Президент України Володимир Зеленський припустив, що росіяни можуть ще раз постаратися обстріляти мирні українські території.

Про це президент повідомив у вечірньому зверненні, опублікованому на Telegram-каналі.

Володимир Зеленський попередив, що, попри сьогоднішню масовану атаку, Росія може не полишити спроб змусити українців страждати перед Новим роком:

“Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати”, – зауважив президент.

Але що б там не планували росіяни, переконаний Володимир Зеленський, українці вистоять: “Ми вистоїмо. Обов’язково. Виженемо їх, без сумнівів”.

Президент також додав, що росіяни нестимуть максимальне покарання за розв’язану проти України війну.