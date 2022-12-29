Про це президент повідомив у вечірньому зверненні, опублікованому на Telegram-каналі.
Володимир Зеленський попередив, що, попри сьогоднішню масовану атаку, Росія може не полишити спроб змусити українців страждати перед Новим роком:
“Залишилося два дні цього року. Можливо, ворог іще раз спробує зробити так, щоб Новий рік ми зустрічали в темряві. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати”, – зауважив президент.
Але що б там не планували росіяни, переконаний Володимир Зеленський, українці вистоять: “Ми вистоїмо. Обов’язково. Виженемо їх, без сумнівів”.
Президент також додав, що росіяни нестимуть максимальне покарання за розв’язану проти України війну.
- Вранці 29 грудня Росія знову запустила по цивільній інфраструктури України десятки ракет. Вибухи, зокрема, пролунали на Київщині, Львівщині, Одещині, Харківщині. Українське ППО збило 54 ракети та 11 ударних БПЛА. Є влучання та пошкодження унаслідок падіння уламків російських ракет. Не обійшлось і без постраждалих.
- Під час сьогоднішнього масованого удару російські окупанти випустили по Україні 69 ракет.
- Володимир Зеленський подякував бійцям Повітряних сил, які успішно відбили російську атаку – українська ППО збила 54 ракети та 11 ударних безпілотників.