Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За даними Андрющенка, російські армійці, прикриваючись обстрілами, здійснюють наземний штурм “Азовсталі” та намагаються прорватись у середину заводу.

“Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою”, – написав він.

Фото: t.me/andriyshTime