Радник мера Маріуполя Петро Андрющенко повідомив, що російські окупанти намагаються прорватись у приміщення "Азовсталі", де перебувають українські захисники та захисниці.

Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За даними Андрющенка, російські армійці, прикриваючись обстрілами, здійснюють наземний штурм “Азовсталі” та намагаються прорватись у середину заводу.

“Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою”, – написав він.