Про це він написав у своєму Telegram-каналі.
За даними Андрющенка, російські армійці, прикриваючись обстрілами, здійснюють наземний штурм “Азовсталі” та намагаються прорватись у середину заводу.
“Практично в прямому етері. Ситуація день на день стає складнішою”, – написав він.
- Нагадаємо, згідно з пронозами українського військового керівництва, вже найближчим часом російські окупанти можуть збільшити кількість атак на завод “Азовсталь” у Маріуполі, де перебувають українські захисники та захисниці.
- Напередодні заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар наголосив, що захисники Маріуполя змушені йти з автоматами проти танків та закликав владу зробити все неможливе для їх визволення.
- Також за всіма ознаками, росіяни мають намір здійснити пряму інтеграцію Маріуполя в РФ. Йдеться про проведення у місті псевдореферендуму.