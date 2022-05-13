Згідно з пронозами українського військового керівництва, вже найближчим часом російські окупанти можуть збільшити кількість атак на завод "Азовсталь" у Маріуполі, де перебувають українські захисники та захисниці.

Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.

У відомстві повідомили, що протягом минулої доби, 12 травня, російські загарбники завдавали артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.

Основні зусилля ворога були спрямовані на блокування підрозділів українських військ у районі “Азовсталі”. Аби встановити повний контроль над Маріуполем та придушити український спротив, окупанти застосовують стратегічну авіацію.

Оскільки зараз у місті проводиться евакуація мирних мешканців, варто очікувати, що найближчим часом кількість вогневих атак на місто, зокрема й на завод “Азовсталь”, збільшиться.