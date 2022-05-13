Про це йдеться у повідомленні Генерального штабу Збройних сил України.
У відомстві повідомили, що протягом минулої доби, 12 травня, російські загарбники завдавали артилерійських та авіаційних ударів по Маріуполю.
Основні зусилля ворога були спрямовані на блокування підрозділів українських військ у районі “Азовсталі”. Аби встановити повний контроль над Маріуполем та придушити український спротив, окупанти застосовують стратегічну авіацію.
Оскільки зараз у місті проводиться евакуація мирних мешканців, варто очікувати, що найближчим часом кількість вогневих атак на місто, зокрема й на завод “Азовсталь”, збільшиться.
- Нагадаємо, військовослужбовець з полку “Азов” Віталій Барабаш із татуюванням зірки Давида від імені усіх євреїв звернувся до уряду Ізраїлю, громадськості Ізраїлю, журналістів, синагоги міста Кривий Ріг “Бейн Стерн Шульман” та рабина Лерона Едері з проханням допомогти у виведенні всього військового гарнізону Маріуполя.
- Раніше заступник командира полку “Азов” капітан Святослав Паламар наголосив, що захисники Маріуполя змушені йти з автоматами проти танків та закликав владу зробити все неможливе для їх визволення.
- Також повідомлялось, що за дорученням президента українська сторона проводить дуже складні перемовини щодо евакуації важкопоранених бійців з “Азовсталі” в обмін на полонених росіян.
- Окрім цього напередодні відбувся брифінг родичів військовослужбовців батальйону “Азов”. Родини бійців, а також лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв, закликали світ зупинити президента РФ Володимира Путіна та врятувати людей, які боронять Маріуполь. Насамперед вони звернулися до президента Туреччини Реджепа Тайїпа Ердогана.