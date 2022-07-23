Російські загарбники завдали 20 ударів по Донецькій області, є поранені серед мирних мешканців.

Про це повідомляє пресслужба Національної поліції Донецької області

13 населених пунктів Донецької області опинилися під масованим вогнем окупантів. Здебільшого руйнування є серед житлового сектору, зокрема пошкоджено будинки. Є постраждалі.

Упродовж минулої доби російські війська обстріляли: с. Отрадне, м. Авдіївка, с.Ласточкине, смт Північне, м. Соледар, смт Курдюмівка, м. Бахмут, м. Слов’янськ, м. Торецьк, с. Новомихайлівка, м. Сіверськ, м. Костянтинівка та с. Опитне.

Загарбники завдавали удари з артилерії, мінометів, авіації – ракетами “НУРС”, зенітного ракетного комплексу “С-300”, реактивних систем залпового вогню “Град”, “Ураган” та “Смерч”. Внаслідок обстрілів є поранені серед мирного населення.

Руйнувань зазнали 52 цивільні об’єкти: 38 приватних будинків, дитячі центри, магазини та загалом інфраструктура.

Нагадаємо, що станом на початок 150-ої доби повномасштабної російсько-української війни, воїни ЗСУ відбили декілька атак окупантів на різних напрямках. Зокрема українські військові укотре не дали росіянам захопити Вуглегірську ТЕС.