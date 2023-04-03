Триває чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії російської федерації проти нашої держави. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Протягом доби противник завдав 3 ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил РБ продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. РФ і надалі використовує повітряний простір та територію РБ, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів збройних сил російської федерації.

Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам’янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка на Донеччині.

На Лиманському напрямку протягом доби противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Спірне і Роздолівка Донецької області.

На Бахмутському напрямку ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безрезультатні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках противник вів безрезультатні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір’я, Мала Токмачка, Кам’янське Запорізької області, а також місто Херсон.

Водночас у Скадовському районі Херсонської області, російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб з-поміж місцевих жителів, які погоджуються на “евакуацію” до Криму або на територію російської федерації. Відомо, що “евакуація” поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.