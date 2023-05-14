Триває чотириста сорок п’ята доба широкомасштабної збройної агресії РФ проти нашої країни. Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Загалом, протягом доби, відбулось близько 30 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту, в епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут та Мар’їнка.

Про це зазначили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

РФ не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.

Протягом доби ворог завдав 6 ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.

У пресслужбі застерегли, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.

На Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдав авіаційних ударів поблизу Вільшаної та Кислівки.

На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське та Ступочки.

На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.

На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис, Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 30 населених пунктів.

Міністерство оборони РФ продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої “ДНР” до власних збройних сил. Так, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої “ДНР” поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки армії РФ, а також щодо перепідписання контрактів з міноборони РФ мінімальним терміном військової служби два роки. У випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.