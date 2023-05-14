Про це зазначили у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
РФ не відмовляється від планів щодо окупації нашої території, продовжує вести загарбницьку війну. Противник не припиняє завдавати ударів, здійснювати обстріли не лише військових, а й цивільних об’єктів.
Протягом доби ворог завдав 6 ракетних ударів, зокрема по місту Харків та селищу Золочів. Крім того, завдав 27 авіаційних ударів та здійснив близько 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Постраждали мирні мешканці, зруйновано та пошкоджено приватні житлові будинки, інша цивільна та адміністративна інфраструктура.
У пресслужбі застерегли, що ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України залишається високою.
На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін, ознак формування наступальних угруповань не виявлено.
На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах.
На Куп’янському напрямку ворог вів безрезультатні наступальні дії в районах Масютівки та Синьківки. Завдав авіаційних ударів поблизу Вільшаної та Кислівки.
На Лиманському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Ямпіль, Білогорівка, Верхньокам’янське, Спірне.
На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Тривають важкі бої за місто Бахмут. До того ж протягом доби, противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку населених пунктів Григорівка, Богданівка та Предтечине. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Іванівське та Ступочки.
На Авдіївському напрямку противник завдав авіаційних ударів в районах Новокалинового та Авдіївки.
На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони відбили численні атаки противника в районі міста Мар’їнка.
На Шахтарському напрямку протягом доби ворог наступальних дій не проводив.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник продовжує вести оборонні дії. Завдав авіаційних ударів в районах населених пунктів Кізомис, Станіслав Херсонської області. Поміж тим, здійснив обстріли близько 30 населених пунктів.
Міністерство оборони РФ продовжує вживати заходів щодо інтеграції незаконних збройних формувань так званої “ДНР” до власних збройних сил. Так, до всього особового складу однієї з бригад 1 армійського корпусу РФ доведено розпорядження, в якому колишнім військовослужбовцям так званої “ДНР” поставлено обов’язкову умову щодо заміни їх військових квитків на військові квитки армії РФ, а також щодо перепідписання контрактів з міноборони РФ мінімальним терміном військової служби два роки. У випадку відмови цих осіб відправлятимуть на найнебезпечніші ділянки фронту для участі у штурмових діях у складі передових підрозділів.
Авіація Сил оборони за добу завдала 12 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки противника. Крім того, протягом цієї доби, нашими захисниками знищено 3 розвідувальних БпЛА, 2 з них – типу “Орлан-10” та 1 – “Supercam”. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 1 пункт управління, 6 районів зосередження живої сили, 2 артилерійських підрозділи на вогневих позиціях та ще 1 важливу ціль противника”, – повідомили у Генштабі.
- Станом на 14 травня в Чорному морі на бойовому чергуванні знаходиться 11 ворожих кораблів, серед яких три носії крилатих ракет “Калібр”, загальний залп до 18 ракет.
- Противник і надалі намагається поповнювати свої втрати в живій силі користуючись з ув’язнених осіб з Російської Федерації. Нещодавно відзначено прибуття близько 200 таких осіб до одного із польових таборів противника у тимчасово окупованому Роговому Луганської області для проходження 4-тижневого курсу загальновійськової підготовки. До кінця місяця очікується прибуття ще до 250 засуджених осіб.
- У тимчасово окупованому Маріуполі представники слідчого комітету РФ, принижуючи та знущаючись, допитують цивільне населення.
- За даними розвідки Сполученого королівства, угруповання російських військ в Україні складається з понад 200 тисяч солдатів, які входять до 70 полків та бригад і розділені на 5 груп військ.