Про це повідомляє Центр національного спротиву.
За даними ЦНС, окупаційна адміністрація в тимчасово окупованому Енергодарі не може набрати штат пожежників. Для цієї роботи залучають росгвардійців, бо місцеві чинять опір.
“Ще раніше українські пожежники відмовилися працювати з окупантами та виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори. Зокрема для гасіння російських військових об’єктів окупанти залучають росгвардійців”, – йдеться в повідомленні.
Також наголошується, що російські військові не здатні забезпечити роботу на ротаційній основі підрозділів МНС РФ.
- Під приводом “евакуації” російські загарбники планують мобілізовувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України.
- Російські окупанти вивезли 50 українських дітей з Луганської області до Дагестану без супроводу батьків.
- На тимчасово окупованих територіях України російські загарбники створюють фейкові журналістські організації. Зокрема на захоплених територіях Запорізької області росіяни створили осередок “союзу журналістів РФ”.