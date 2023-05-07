Російські військові не здатні забезпечити тимчасово окупований Енергодар пожежними підрозділами через спротив місцевих.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

За даними ЦНС, окупаційна адміністрація в тимчасово окупованому Енергодарі не може набрати штат пожежників. Для цієї роботи залучають росгвардійців, бо місцеві чинять опір.

“Ще раніше українські пожежники відмовилися працювати з окупантами та виконувати їхні вказівки та переходити на російські договори. Зокрема для гасіння російських військових об’єктів окупанти залучають росгвардійців”, – йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що російські військові не здатні забезпечити роботу на ротаційній основі підрозділів МНС РФ.