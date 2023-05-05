Російські окупанти вивезли 50 українських дітей з Луганської області до Дагестану без супроводу батьків.

Про це інформує Центр національного спротиву.

Дітей з Луганщини, без батьків, під приводом оздоровлення вивезли до республіканського центру “Солнечный берег”, розташованого у Дагестані. Організаторами викрадення дітей є “Жіночий рух єдиної Росії”, тобто представники партії Володимира Путіна.

За даними ЦНС, у таких таборах діти зазнають ідеологічного тиску: перед ними виступають пропагандисти, які нав’язують кремлівське бачення повномасштабного вторгнення Росії в Україну. При цьому дітей часто не повертають батькам, якщо ті не приїжджають за ними особисто.

У ЦНС пояснили, що у такий спосіб діти стають заручниками, аби виманити батьків й залишити їх у РФ, адже назад родини вже не випускають.

“Це є ще одним прикладом політики геноциду, яку проводять росіяни на ТОТ. Ворог намагається знищити самоідентичність цілого покоління українців, аби знищити нашу націю”, − резюмували у ЦНС.

Нагадаємо, що нещодавно росіяни депортували українських дітей з тимчасово окупованої Василівки Запорізької області до так званого “табору відпочинку” в Білорусі.

За оцінками українського уряду, близько 20 тисяч дітей незаконно депортовано до Росії, Білорусі або примусово переселено на тимчасово окуповані території України.

У створеній Росією Василівській так званій “військово-цивільній адміністрації” повідомили, що “програма відпочинку для дітей, звичайно, безоплатна і підтримується особисто Лукашенком і Путіним”.

“Перша партія з 43 дітей віком від 8 до 15 років перебуватиме в дитячому оздоровчому таборі з 24 квітня по 10 травня, а наступний візит заплановано на 14 травня”, – заявили там.

Зазначимо, що Європейський парламент вкотре обговорив питання щодо повернення українських дітей, незаконно депортованих на територію Російської Федерації.

Наразі їх кількість може сягати від 16 до 300 тисяч. Таку цифру євродепутати пояснили тим, що вивозити українських дітей росіяни почали ще з 2014 року – з часу окупації Криму та частини Донецької й Луганської областей.

Крім того, євродепутати зазначили, що насильницька депортація знову стала можливою, тому що подібні злочини, скоєні в СРСР, свого часу не було засуджено. А винні ніколи не переслідувалися на міжнародному рівні.

Втім, нині світова спільнота врахувала цей факт, і Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна та російської уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової.

У Мінреінтеграції підкреслили, що ЄС і надалі продовжує підтримувати Україну в розслідуваннях воєнних злочинів і злочинів проти людяності.

Відтак комісія ЄС вже виділила Міжнародному кримінальному суду в Гаазі понад 10 мільйонів євро, а також ідентифікувала 16 російських посадових осіб, відповідальних за примусове переміщення дітей із тимчасово окупованих територій.

За інформацією Мінреінтеграції, наступним кроком спільних зусиль буде конференція, організована Єврокомісією та Польщею. Вона покликана об’єднати міжнародні зусилля для пошуку насильно вивезених з України дітей.