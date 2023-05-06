Під приводом "евакуації" російські загарбники планують мобілізовувати чоловіків на тимчасово окупованих територіях України.

Про це повідомляє пресслужба Центру національного спротиву.

Зокрема, російські загарбники планують створити спеціальні табори для чоловіків призовного віку.

За даними ЦНС, в уряді Росії обговорюють зміни до постанови “Про порядок евакуації населення, матеріальних та культурних цінностей в безпечні райони”. Одне з питань до обговорення – це процес евакуації військовозобов’язаних чоловіків.

Російські окупанти також планують фільтрувати населення на тимчасово окупованих територіях під час так званих “евакуацій” й вивозити чоловіків до окремих таборів, де їх передадуть в підпорядкування військкоматів.

“Сама постанова стосується й територій РФ. Відтак, ймовірно, росіяни планують протестувати даний процес на ТОТ України з подальшим застосуванням на території РФ”, – розповіли у ЦНС.

А також нагадали, що росіяни навмисно ініціюють гуманітарні кризи на тимчасово окупованих територіях закриваючи лікарні та аптеки, аби зробити життя місцевих нестерпним. Водночас жителів ідеологічно налаштовують щодо контрнаступу ЗСУ й “подальших руйнувань та репресій”. Натомість мешканцям ТОТ пропонують виїхати, й обіцяють грошову компенсацію.

Зазначимо, що у квітні стало відомо, що російські загарбники готуються до проведення мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

Так звані “районні адміністрації” росіян на тимчасово окупованих територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих військкоматів.

Вказівку розіслало Міністерство оборони РФ та дало термін на її виконання до 18 квітня.

За даними ЦНС, списки необхідно подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих військкоматів.

У ЦНС зауважили, що лише на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники створили 23 “військкомати”.