Про це повідомили у громадській організації “Кримська солідарність”.
Активісти зазначають, що в будинку проживає його сім’я та сім’я сина з трьома неповнолітніми дітьми.
За словами кримської політологині та телеведучої Ленори Дюльбер, причиною обшуку називають підозру в зберіганні та розповсюдженні наркотиків, але цей привід – лише формальний. Наріман є близьким другом активіста Ільвера Аметова, якого звинувачували у незаконному зберіганні зброї.
Згідно з останніми даними, обшук у будинку Нарімана Курукчі завершився.
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- Нагадаємо, що у тимчасово окупованому Криму відбувається примусова мобілізація чоловіків для участі у війні з Україною. Серед насильно мобілізованих – кримські татари, яких окупанти змушують брати зброю до рук шляхом погроз.
- Також за 7,5 років російській окупаційній владі вдалося вижити з Криму близько 30 тисяч кримських татар та завезти до 1,5 млн росіян.
- Зокрема, постійний представник України при ООН Сергій Кислиця заявив, що Росія проводить в окупованому Криму цілеспрямовану політику витіснення проукраїнського населення.