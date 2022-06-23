У селі Веселе в тимчасово окупованому Криму росіяни вдерлися в будинок, який належить кримськотатарському активісту Наріману Курукчі, щоб провести обшук.

Про це повідомили у громадській організації “Кримська солідарність”.

Активісти зазначають, що в будинку проживає його сім’я та сім’я сина з трьома неповнолітніми дітьми.

За словами кримської політологині та телеведучої Ленори Дюльбер, причиною обшуку називають підозру в зберіганні та розповсюдженні наркотиків, але цей привід – лише формальний. Наріман є близьким другом активіста Ільвера Аметова, якого звинувачували у незаконному зберіганні зброї.

Згідно з останніми даними, обшук у будинку Нарімана Курукчі завершився.