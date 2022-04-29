Про це повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

За його даними, цього ранку окупанти із РФ обстріляли Велику Костромку та Мар’янське (Криворізький район).

Обстріли зачепили й господарські будівлі, наголосив Резніченко.

За попередніми даними постраждалих унаслідок обстрілів немає, проте ця інформація ще уточнюється.

Водночас за інформацією голови Дніпропетровської обласної ради Миколи Лукашука, окрім Великої Костромки та Мар’янського, під обстрілом окупантів опинилось одне із сіл Великомихайлівської ОТГ.

Росіяни поцілили у житловий сектор та господарські будівлі.

“Люди цілі. Навіщо цілити у сараї – досі з головою ОВА не можемо зрозуміти”, – написав Лукашук.

Він також наголосив, що на території Дніпропетровської області немає російських окупаційних військ.