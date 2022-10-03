Вночі 4 жовтня російські військові обстріляли два райони Харкова – Холодногірський та Новобаварський.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

Він зазначив, що ракетних ударів зазнали промисловий та інфраструктурний об’єкти.

Наразі інформація про постраждалих та руйнування уточнюється.

Радниця голови Харківської облради Наталія Попова також повідомила про атаку росіян на місто.

“Сильні удари росіян по Харкову. Можливо центральні райони. Чекаємо зведення від екстренки. Усі працюють”, – йдеться у дописі.

Попова закликала зберігати спокій, зауваживши, що попри відбій тривоги, містяни мають бути пильними.

3 жовтня росіяни вчергове атакували мирне Запоріжжя та околиці, пошкодивши об’єкти інфраструктури. Зокрема, руйнувань зазнав дитячий реабілітаційний центр для дітей з особливими потребами.