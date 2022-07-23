Голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва повідомила, що російські військові обстріляли спальний район Миколаєва, внаслідок чого під завалами опинилися люди.

Про це вона написала у своєму Facebook.

За словами Замазєєвої, росіяни знову “підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва”, поціливши по району, де завжди людно.

Після влучання на місце виїхали медики та рятувальники: “Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених”, — зазначила голова облради.

Вона нагадала, що Росія “навмисно та безпринципно” знищує українській народ: “Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати й посіяти паніку”, — додала Замазєєва.

Нагадаємо, що над ранок суботи, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву. Загалом по місту окупанти випустили 6 ракет.