Про це вона написала у своєму Facebook.
За словами Замазєєвої, росіяни знову “підступно обстріляли ракетами один зі спальних районів Миколаєва”, поціливши по району, де завжди людно.
Після влучання на місце виїхали медики та рятувальники: “Молимо Бога, щоб не було загиблих і було якомога менше поранених”, — зазначила голова облради.
Вона нагадала, що Росія “навмисно та безпринципно” знищує українській народ: “Вони вкотре довели, що для них немає ніяких моральних цінностей і вони цілеспрямовано б’ють по мирним мешканцям, щоб нас залякати й посіяти паніку”, — додала Замазєєва.
Нагадаємо, що над ранок суботи, 23 липня, російські загарбники завдали ракетного удару по Миколаєву. Загалом по місту окупанти випустили 6 ракет.
- Також у тимчасово окупованій Горлівці, на території так званої “ДНР” 23 липня стався вибух на території ДП “Горлівський машинобудівний завод”.
- У п’ятницю, 22 липня, у Стамбулі було підписано договір між Україною, Росією, Туреччиною та ООН щодо деблокади українських портів. Один із пунктів угоди – заборона атакувати порти, з яких відбуватиметься експорт зерна. Однак вже через добу РФ завдала ракетного удару по Одеському морському торговому порту.