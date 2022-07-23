Про це повідомляють “Новини Донбасу”.
Зазначається, що вибух стався після обстрілу, а далеко над містом було видно чорний дим.
Голова “адміністрації” Горлівки при так званій “ДНР” Іван Приходько заявив у Telegram, що “значно пошкоджено прохідну Машзаводу на пл. Кірова, виробничі цехи”.
За його словами докладна інформація буде пізніше, персонал перебуває в укритті, попередньо обстріл минувся без постраждалих.
Також пошкоджена будівля “адміністрації” Горлівки, поліклініка міської лікарні №1 та кілька житлових будинків.
Однак у Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські армійці для створення вигідної російським пропагандистам картинки у ЗМІ обстріляли центр міста. У той час, коли очевидці ствердили, що ударів завдавали з боку окупованої Макіївки.
Такі дії росіян мають на меті залякування мешканців окупованих територій та виправдання “спецоперації”.
- Раніше росіяни розбомбили 2 батальйон першого армійського корпусу “народної міліції ДНР”, який воює у складі армії РФ.
- Окупаційна “влада” Донецька заявила нібито про обстріли залізничної інфраструктури міста з боку Збройних Сил України (ЗСУ). Унаслідок чого сталася пожежа та були чутні вибухи. Водночас українська сторона ствердила, що пожежа сталася через порушення правил протипожежної безпеки.
- Нагадаємо, що 26 травня 2014 року міжнародний аеропорт “Донецьк” імені Сергія Прокоф’єва припинив обслуговування. У повідомленні пресслужби про тимчасове скасування рейсів було зазначено, що адміністрація сповістить про відновлення роботи, однак цього так і не сталося. Згодом летовище стало місцем запеклих боїв протягом перших двох років російсько-української війни.