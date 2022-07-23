У тимчасово окупованій Горлівці, на території так званої "ДНР" 23 липня стався вибух на території ДП "Горлівський машинобудівний завод".

Про це повідомляють “Новини Донбасу”.

Зазначається, що вибух стався після обстрілу, а далеко над містом було видно чорний дим.

Голова “адміністрації” Горлівки при так званій “ДНР” Іван Приходько заявив у Telegram, що “значно пошкоджено прохідну Машзаводу на пл. Кірова, виробничі цехи”.

За його словами докладна інформація буде пізніше, персонал перебуває в укритті, попередньо обстріл минувся без постраждалих.

Також пошкоджена будівля “адміністрації” Горлівки, поліклініка міської лікарні №1 та кілька житлових будинків.

Однак у Центрі протидії дезінформації повідомили, що російські армійці для створення вигідної російським пропагандистам картинки у ЗМІ обстріляли центр міста. У той час, коли очевидці ствердили, що ударів завдавали з боку окупованої Макіївки.

Такі дії росіян мають на меті залякування мешканців окупованих територій та виправдання “спецоперації”.