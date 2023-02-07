Пізно ввечері 7 лютого російські війська завдали ударів по Харкову та області.

Про це поінформували голова Харківської ОВА Олег Синєгубов та мер Ігор Терехов.

Росіяни обстріляли місто ракетами системи С-300. Інформація щодо постраждалих та масштабів руйнувань уточнюється.

Наразі відомо про шість влучань по Харкову. Поки влада підтверджує удари по промисловому об‘єкту у Київському районі міста.

Також внаслідок обстрілу виникла пожежа на місці одного з ударів.

Синєгубов закликав залишатись в укриттях.

Зауважимо, 5 лютого 2023 року близько 8:20 російські військові завдали ракетний удар по центру Харкова, внаслідок чого було пошкоджено житловий будинок та центральний корпус Харківського національного університету міського господарства імені О.М. Бекетова.

Триває триста сорок дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. У Мелітополі Запорізької області російські загарбники примушують працівників державних установ, які отримали громадянство РФ, відмовитись від українського громадянства у письмовій формі й водночас погрожують їм звільненням з роботи.