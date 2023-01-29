Росіяни обстрілюють Харків: влучили у житловий будинок – Терехов

Про це інформує мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Терехов зауважив, що під ударом перебуває Київський район міста.
Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі”, – йдеться у повідомленні.
Синєгубов закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях, оскільки окупанти завдають ударів по Харківщині.
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