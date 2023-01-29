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Росіяни обстрілюють Харків: влучили у житловий будинок – Терехов

Ввечері 29 січня під час повітряної тривоги російські війська обстріляли Харків та область. Повідомляється про влучання у житловий будинок, щодо постраждалих інформацію уточнюють.

Неділя, 29 січня 2023, 23:28
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Про це інформує мер міста Ігор Терехов та голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Терехов зауважив, що під ударом перебуває Київський район міста.

Влучання у житловий будинок. У будівлі пожежа. Сильні пошкодження. За інформацією, що потребує підтвердження, є постраждалі”, – йдеться у повідомленні.

Синєгубов закликав мешканців міста та області перебувати в укриттях, оскільки окупанти завдають ударів по Харківщині.

Раніше російські військові знову обстріляли лікарню у Херсоні. Внаслідок атак троє людей загинули.

Теги: Київський район Харкова, обстріли цивільних, ракетні обстріли, росіяни терористи, Синєгубов, Харків, Харківщина, Терехов

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