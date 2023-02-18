Про це повідомляє пресслужба Генштабу ЗСУ у Facebook.

Протягом доби РФ завдала 16 ракетних ударів, зокрема по цивільній інфраструктурі міста Хмельницький та населеного пункту Українськ Донецької області, йдеться в повідомленні.

Внаслідок чого є пошкодження житлових будинків та жертви серед цивільного населення. Крім того, окупанти завдали 4 авіаційних удари та здійснив понад 30 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Зазначається, що з метою формування негативного ставлення до України та дискредитації Збройних Сил нашої держави серед цивільного населення на тимчасово окупованій території Херсонської області, ворог здійснює артилерійські обстріли підконтрольних їм населених пунктів.

Як зауважили військові, ураженню піддаються медичні заклади, житлові будинки та заклади освіти.

Водночас авіація Сил оборони протягом доби завдала 4 удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також захисники знищили 2 крилаті ракети “Калібр” та уразили один район зосередження живої сили противника.