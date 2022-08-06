Російські військові обстрілюють Запорізьку атомну електростанцію, щоби знищити її інфраструктуру та відімкнути від енергосистеми України.

Про це повідомляє пресслужба “Енергоатому” у Telegram.

Зазначається, що акти ядерного тероризму на Запорізькій АЕС — її артилерійські обстріли — мають на меті руйнування інфраструктури станції, пошкодження всіх ліній електропередач, через які йде видача електроенергії в енергосистему України, знеструмлення півдня країни.

Такими діями росіяни перейшли до нового сценарію — сценарію руйнувань, створення ядерної та радіаційної аварії на ЗАЕС.

В “Енергоатомі” заявили, що крім руйнування інфраструктури Запорізької АЕС, цей план також включає подальше повне знеструмлення станції із запуском дизель-генераторів всіх енергоблоків для забезпечення охолодження ядерного палива, що міститься в усіх ядерних реакторах та басейнах витримки відпрацьованого ядерного палива кожного енергоблока.

“Ситуацію значно ускладнює розміщення загарбниками своєї військової техніки зі зброєю та вибухівкою в машинних залах енергоблоків №1 та №2, що є фактичним мінуванням енергоблоків з двома ядерними реакторами найбільшої в Європі атомної електростанції. І це на додаток до мінування берегової лінії ЗАЕС за лінією ставка-охолоджувача і прилеглого берега Каховського водосховища”, — йдеться в повідомленні.

Ймовірно, що це все з високою ймовірністю може призвести до ядерної та радіаційної катастрофи, наслідки якої відчує не тільки Україна, а й вся Європа.

“Енергоатом” вчергове закликав ООН, МАГАТЕ і всю світову спільноту здійснити всі можливі заходи для направлення безпекової місії на Запорізьку АЕС із подальшою її демілітаризацією та виведенням озброєних російських військових зі станції й усієї прилеглої території, зокрема і з міста Енергодар.