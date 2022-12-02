На окупованій території Запорізької області військові РФ підпалили будівлю професійного училища, аби звинуватити в злочині українських військових.

Про це йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

Згідно повідомлення, у населеному пункті Михайлівка, що на тимчасово зайнятій території Запорізької області, ворог, з метою звинувачення Сил оборони України у знищенні цивільної інфраструктури, підпалив будівлю навчального закладу “Михайлівське вище професійне училище”.

Також за поточну добу російські окупанти завдали 13 авіаційних ударів по позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення; чотирьох ракетних ударів по цивільних об’єктах міст Дніпро і Запоріжжя, населеного пункту Зарічне Запорізької області та міста Костянтинівка на Донеччині.

За даними військових, ворог здійснив понад 10 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по цивільній інфраструктурі Херсона, Антонівки та позиціях українських військ вздовж лінії зіткнення.

Своєю чергою, українська авіація протягом поточної доби завдала 8 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, двох ударів по позиціях зенітних ракетних комплексів противника, а також удару по його взводному опорному пункту.

Підрозділи ракетних військ і артилерії Сил оборони уразили 5 пунктів управління, позицію засобів протиповітряної оборони ворога, два склади боєприпасів, 9 районів зосередження особового складу й ОВТ та 4 інших важливих об’єкти противника.

Противник продовжує зазнавати втрат. Так, підтверджено вогневе ураження 1 грудня району зосередження живої сили противника на тимчасово зайнятій території Запорізької області, неподалік населеного пункту Кам’янське. Втрати окупантів склали до 100 осіб пораненими.

Крім того, в той же день, в Куп’янському районі Харківської області збито ворожий гелікоптер.