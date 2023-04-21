Про це інформує Центр національного спротиву.

Відтак в Енергодарі почастішали випадки перевірок на блокпостах місцевих мешканців, зокрема росіяни перевіряють мобільні телефони на наявність українських додатків та фотогалерею. Також перевіряють наявність російського паспорта.

Крім того, російські загарбники вибірково здійснюють обшуки квартир, адже шукають “диверсантів”. За даними ЦНС, в квартирах перевіряють гаджети та навіть шукають “екстремістську літературу”. Все це відбувається в межах “підготовки до контрнаступу”, яку росіяни очікують на цій ділянці фронту.

Зазначимо, що у місті Енергодар Запорізької області загарбники продовжують вчиняти злочини. Відтак, росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків.

Російські окупанти вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.

У ЦНС зазначили, що така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість.