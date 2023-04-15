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Росіяни планують мобілізувати колаборантів на тимчасово окупованих територіях – ЦНС

Російські загарбники готуються до проведення мобілізації працівників окупаційних адміністрацій на тимчасового захоплених територіях України.

Субота, 15 квітня 2023, 16:01
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Про це інформує Центр національного спротиву.

Зазначається, що так звані “районні адміністрації” росіян на тимчасово окупованих територіях отримали вказівку передати списки власників російських паспортів до місцевих військкоматів.

Вказівку розіслало Міністерство оборони РФ та дало термін на її виконання до 18 квітня.

За даними ЦНС, списки необхідно подати в електронному форматі, а також зібрати копії документів усіх працівників окупаційних адміністрацій та передати до місцевих військкоматів.

У ЦНС зауважили, що лише на тимчасово окупованих територіях Донецької області російські загарбники створили 23 “військкомати”.

Зазначимо, що вчора, 14 квітня, президент РФ Володимир Путін підписав закон, прирівнявши електронні повістки до паперових, а також запровадив створення реєстру для військовозобов’язаних росіян.

Згідно з законом передбачається створення цифрового реєстру військового обліку, веденням якого будуть займатися військові комісаріати. Там зберігатимуться особисті дані військовозобов’язаного. Зокрема, йдеться про місце проживання, місце перебування, місце роботи, відомості про стан здоров’я тощо.

Зазначається, що МВС, ФНС, суди, медичні організації, навчальні заклади та інші відомства зобов’язані передавати таку інформацію до реєстру.

Також військкомати зможуть надсилати повістки листами за місцем проживання або в електронному вигляді в особистий кабінет на “Госуслуги”. Повістка вважатиметься отриманою після розміщення в особистому кабінеті.

Згодом військовозобов’язаному забороняють виїзд із країни доки він не з’явиться до військкомату. Також його можуть позбавити права керувати автомобілем, реєструвати нерухомість та брати кредити.

Нагадаємо, що раніше Держдума РФ внесла поправки до законодавства, які узаконюють розсилку росіянам повісток в електронному вигляді. Якщо користувач додатка “Госуслуги” довгий час не з’являтиметься у мережі, то на нього чекатимуть різні обмеження.

Теги: воєнні злочини РФ, мобілізація, повномасштабна війна, російські загарбники, російські окупанти, російсько-українська війна - наслідки, тимчасово окуповані території

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