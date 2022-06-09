Росіяни почали розповсюджувати фейкові повідомлення про те, що нібито Сполучені Штати Америки помилково надали Україні дві тактичні ядерні ракети.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.

У російських соціальних мережах заявили, що помилка сталася через працівника складу американської авіабази. І за це його тепер покарає Пентагон.

Насправді ж, як пише Myth Detector, першоджерелом “новини” було російське сатиричне видання panorama.pub.

Натомість у panorama.pub попереджають, що опубліковані на ресурсі новини – це не правда, а “гротескна пародія на реальність”.