Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки.
У російських соціальних мережах заявили, що помилка сталася через працівника складу американської авіабази. І за це його тепер покарає Пентагон.
Насправді ж, як пише Myth Detector, першоджерелом “новини” було російське сатиричне видання panorama.pub.
Натомість у panorama.pub попереджають, що опубліковані на ресурсі новини – це не правда, а “гротескна пародія на реальність”.
- Нагадаємо, що тимчасова окупаційна “влада” Маріуполя поширює дезінформацію, нібито, усі громадяни України, які залишаються в місті є злочинцями й підлягають арешту під час перетину українського блокпоста. Причина — росіяни активно готують місцевих мешканців до депортації на територію РФ.
- Російська пропаганда поширює фейкову інформацію про те, що Польща має намір перейти на бік Росії та захопити західну частину України.
- Росія навмисно поширює фейки про створення в Україні хімічної та біологічної зброї із залученням США. Такі наративи повторюють чиновники Китаю.