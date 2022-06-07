Тимчасова окупаційна "влада" Маріуполя поширює дезінформацію, нібито, усі громадяни України, які залишаються в місті є злочинцями й підлягають арешту під час перетину українського блокпоста. Причина — росіяни активно готують місцевих мешканців до депортації на територію РФ.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.

Він наголосив, що люди, які опинилися на тимчасово окупованій території є громадянами України. Вони не переслідуються згідно з законом.

“Головне – ми б’ємося щодня за загальну евакуацію для всіх маріупольців. А наш великий дім Україна чекає на кожного з лагідними обіймами”, — зауважив Андрющенко.

Андрющенко також додав, що для кожного маріупольця окремо працює 4 муніципальних центри “ЯМаріуполь”, аби надати громадянам весь спектр допомоги та адаптації під час евакуації.

Водночас радник спростував фейк щодо мобілізації всіх чоловіків до лав Збройних Сил України після перетину блокпоста в Україні.

За його словами, ніхто не вручає повістки, ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при реєстарації на військовий облік. Наразі за бажанням до української армії не беруть людей із Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.