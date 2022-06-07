Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко у Telegram.
Він наголосив, що люди, які опинилися на тимчасово окупованій території є громадянами України. Вони не переслідуються згідно з законом.
“Головне – ми б’ємося щодня за загальну евакуацію для всіх маріупольців. А наш великий дім Україна чекає на кожного з лагідними обіймами”, — зауважив Андрющенко.
Андрющенко також додав, що для кожного маріупольця окремо працює 4 муніципальних центри “ЯМаріуполь”, аби надати громадянам весь спектр допомоги та адаптації під час евакуації.
Водночас радник спростував фейк щодо мобілізації всіх чоловіків до лав Збройних Сил України після перетину блокпоста в Україні.
За його словами, ніхто не вручає повістки, ані в пунктах перетину лінії зіткнення, ані при реєстарації на військовий облік. Наразі за бажанням до української армії не беруть людей із Маріуполя, якщо вони раніше не проходили військову службу.
“Так наших українців готують до депортації і слово – то зброя або ліки. Звертаємося до всіх із проханням про поширення. Важливість цього важко переоцінити”, — написав Андрющенко.
- #Букви продовжують документувати злочини російських військових у Маріуполі, а саме вбивства мирних громадян. Кожна історія загибелі маріупольців підтверджена їхніми знайомими та рідними, з котрими поспілкувалася журналістка #Букв.
- Також у Маріуполі місцевим жителям доводиться шикуватися у величезні черги за харчовими продуктами, які видають окупанти. Вони годинами стоять під сонцем без води, тому останніми днями багато людей непритомніють.
- Водночас родичі оборонців тимчасово окупованого міста Маріуполь, евакуйованих із заводу “Азовсталь”, закликають “Червоний Хрест” та інші міжнародні організації контролювати умови утримання бійців та вплинути на РФ для їх поліпшення.
- Зауважимо, що в освітню школу №4, де окупанти найближчим часом планують відновити навчання, завезли 5 тисяч російськомовних підручників.