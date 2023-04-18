Про це повідомляє Центр національного спротиву.
Зазначається, що окупанти вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.
Додається, що така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість.
Нагадаємо, що раніше окупанти почали готувати попередній план евакуації працівників “Росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Колаборантів та звезених росіянами працівників “Росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.
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