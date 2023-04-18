У місті Енергодар Запорізької області загарбники продовжують вчиняти злочини. Так, росіяни пограбували низку шкіл та дитсадків.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Зазначається, що окупанти вивезли з приміщень парти, шафи й інші меблі. Таким чином ворог готується до можливого контрнаступу.

Додається, що така політика свідчить, що самі росіяни не вірять в те, що прийшли назавжди, адже за фактом вони просто грабують регіон поки мають можливість.

Нагадаємо, що раніше окупанти почали готувати попередній план евакуації працівників “Росатому” на захопленій Запорізькій атомній електростанції в Енергодарі. Колаборантів та звезених росіянами працівників “Росатому” на станцію, попередили що незабаром може початись примусова евакуація й тому вони мають надати список родичів та бути готовими виїхати за першим сигналом.