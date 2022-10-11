Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.
Як повідомили у ГУР, станом на 10 жовтня на території Білорусі було завезено 32 дрони, а до 14 жовтня планується завезти ще 8.
Також Білорусь надає окупаційній армії РФ матеріально-технічні засоби і боєзапаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію “кіровська” в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).
Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.
Постачання відбувається з:
– 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);
– 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);
– 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);
– 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);
– 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).
Вантажі мають прибути на залізничні станції “Каменска” (Каменськ-Шахтинський) та “Марцево” (Таганрог) Ростовської області.
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