За інформацією української розвідки РФ продовжує перекидати до Білорусі іранські дрони-камікадзе "Shahed-136", які в російські армії перейменували на "Герань-2".

Про це йдеться у повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Як повідомили у ГУР, станом на 10 жовтня на території Білорусі було завезено 32 дрони, а до 14 жовтня планується завезти ще 8.

Також Білорусь надає окупаційній армії РФ матеріально-технічні засоби і боєзапаси зі своїх складів. Зокрема, на залізничну станцію “кіровська” в Криму прибув залізничний ешелон з боєприпасами – 12 вагонів/492 тони, який був відправлений з 43 арсеналу зберігання ракет та боєприпасів ЗС Білорусі (ДОБРУШ, Гомельська область).

Найближчим часом заплановано переміщення 13 ешелонів з озброєнням та військовою технікою (219 платформ), боєприпасами (28 вагонів) та військово-технічним майном з арсеналів та баз зберігання ЗС Білорусі.

Постачання відбувається з:

– 46 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Бронна Гора, Брестська обл.);

– 43 арсенал зберігання ракет та боєприпасів (Дубецьке, Гомельська обл.);

– 391 артилерійська база боєприпасів (Бобр, Мінська обл.);

– 969 база резерву танків (Уріччя, Мінська обл.);

– 288 база резерву автомобілів (Старі Дороги, Мінська обл.).

Вантажі мають прибути на залізничні станції “Каменска” (Каменськ-Шахтинський) та “Марцево” (Таганрог) Ростовської області.