Про це повідомило Міноборони у Telegram.
У Чернігівській області станом на зараз ситуація повністю контрольована.
“Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано”, – йдеться в повідомленні.
Зазначено, що Збройні сили України продовжують виконувати свої обов‘язки. Українські захисники готові до будь-якого розвитку подій.
“У прикордонних регіонах ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та Нацгвардії і змін не зазнала”, – додають у відомстві.
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