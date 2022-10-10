Про це повідомило Міноборони у Telegram.

У Чернігівській області станом на зараз ситуація повністю контрольована.

“Проривів чи наступальних дій з боку території Білорусі та Росії не зафіксовано”, – йдеться в повідомленні.

Зазначено, що Збройні сили України продовжують виконувати свої обов‘язки. Українські захисники готові до будь-якого розвитку подій.

“У прикордонних регіонах ситуація також під повним контролем ДПСУ, ЗСУ та Нацгвардії і змін не зазнала”, – додають у відомстві.