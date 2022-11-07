Триває двісті п’ятдесят сьома доба протистояння українського народу російському широкомасштабному вторгненню. Противник намагається утримати тимчасово захоплені території, зосереджує зусилля на стримуванні дій Сил оборони на окремих напрямках. Веде наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Херсонщині триває примусова "евакуація" цивільного населення, зокрема росіяни готуються вивезти до РФ дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

Військові РФ проводять обстріли підрозділів Сил оборони вздовж лінії зіткнення, здійснюють фортифікаційне обладнання рубежів на окремих напрямках та ведуть повітряну розвідку.

Ворог продовжує завдавати ударів по критичній інфраструктурі та помешканнях цивільного населення, порушуючи норми міжнародного гуманітарного права, закони та звичаї ведення війни. Протягом доби противник завдав 4 ракетних та 12 авіаційних ударів, здійснив понад 14 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Ударів російських окупантів зазнали райони близько 10 населених пунктів Донецької, Луганської, Дніпропетровської та Херсонської областей.

На Волинському та Поліському напрямках ситуація – без суттєвих змін. РБ й надалі підтримує збройну агресію РФ проти України, надаючи їй військову інфраструктуру, територію та повітряний простір. Триває перекидання підрозділів збройних сил РФ на територію РБ для створення спільного російсько-білоруського угруповання військ.

У пресслужбі Генштабу зауважили, що зберігається загроза завдання ударів противником та задіяння ударних БпЛА з території та повітряного простору РБ.

Російські окупанти продовжують примусове вивезення цивільних з тимчасово зайнятої Херсонської області на територію РФ. Так, за наявною інформацією, з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах Каховського району, вивезли близько сотні дітей з інвалідністю.

До примусової “евакуації” до РФ готують також дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розмістили особовий склад.

Окрім цього, окупаційна влада Херсонської області, з метою примушення до виїзду за межі регіону, вживає заходів щодо штучного створення неприйнятних для проживання умов місцевим мешканцям, відключає електропостачання та звʼязок.

Натомість, у повідомленні наголосили, що противник продовжує зазнавати втрат. За уточненою інформацією, в ніч на 6 листопада поточного року, у місті Гола Пристань знищено запаси палива окупантів.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала по ворогу 9 ударів. Під ураження потрапили 6 районів зосередження живої сили, озброєння та військової техніки, а також 3 позиції засобів протиповітряної оборони противника. Підрозділи протиповітряної оборони збили ворожий літак Су-25.