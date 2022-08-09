Британські розвідники заявили, що найуспішнішим напрямком наступу РФ на Донецьку область за останні 30 днів став бахмутський. Проте за цей час росіяни просунулися лише на 10 кілометрів.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідники, росіяни не змогли створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, аби забезпечити більш суттєве просування в області. Зазначається, що в ці вихідні РФ продовжувала зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Попри зміщення зусиль, окупанти продовжували атакувати українські позиції в Донецькій області.

Водночас на інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більше ніж на 3 кілометри. У Міноборони Сполученого Королівства вважають, що це значно менше, ніж планували росіяни.