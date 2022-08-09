Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.
За даними розвідники, росіяни не змогли створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, аби забезпечити більш суттєве просування в області. Зазначається, що в ці вихідні РФ продовжувала зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Попри зміщення зусиль, окупанти продовжували атакувати українські позиції в Донецькій області.
Водночас на інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більше ніж на 3 кілометри. У Міноборони Сполученого Королівства вважають, що це значно менше, ніж планували росіяни.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 August 2022
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🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/6PcEp9eX14
— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 9, 2022
- Нагадаємо, що в ніч на 9 серпня Харків знову зазнав обстрілів з боку російських військових. Внаслідок цього у місті пошкоджено електроопору та трамвайні рейки.
- Також в ніч на 9 серпня в Дніпропетровській області лунали інтенсивні обстріли. Російські військові атакували Нікополь, завдавши ударів з “Градів”.
- Водночас шахти Луганської області на межі закриття. Причина — примусова мобілізація на тимчасово окупованих територіях.