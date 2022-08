Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони Великої Британії.

За даними розвідники, росіяни не змогли створити боєздатну бойову піхоту в достатній кількості, аби забезпечити більш суттєве просування в області. Зазначається, що в ці вихідні РФ продовжувала зосереджувати зусилля на зміцненні оборони на півдні України. Попри зміщення зусиль, окупанти продовжували атакувати українські позиції в Донецькій області.

Водночас на інших ділянках Донбасу, де Росія намагалася прорватися, її сили за 30 днів не просунулися більше ніж на 3 кілометри. У Міноборони Сполученого Королівства вважають, що це значно менше, ніж планували росіяни.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 9 August 2022

— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) August 9, 2022