Французький гігант люксових брендів відмовляється продавати свої товари росіянам, якщо вони не доведуть, що живуть за межами країни, і не заявлять, що не братимуть покупки в Росію, що засмучує деяких клієнтів.

Про це інформує модне видання BoF.

Chanel входить до групи люксових брендів, які запроваджують нові обмеження на продаж своєї продукції російським громадянам за кордоном на тлі обурення Заходу вторгненням Росії в Україну, а також через побоювання щодо порушення широких економічних санкцій проти Росії.

Дизайнер інтер’єру Ліза Литвин була одним із таких покупців. У четвер під час відвідування Dubai’s Mall of the Emirates вона була здивована, виявивши, що не змогла купити бузкову сумку через плече Chanel у бутику Chanel. Співробітник магазину попросив Литвин підписати документ під брендом Chanel, у якому йдеться про те, що її основне місце проживання не в Росії та що вона не візьме свою покупку з собою до Росії.

Литвин відмовилася, відчуваючи “приниження та дискримінацію”, – сказала вона BoF, і зробила покупки в іншому місці мегамолу — зокрема Джиммі Чу, де жодні такі обмеження не діяли.

Представник Chanel сказав BoF, що бренд дотримується законів про торгові санкції. Обмеження, оголошені 15 березня, забороняли “[продаж], постачання, передачу чи експорт, прямо чи опосередковано, предметів розкоші… будь-якій фізичній чи юридичній, юридичній чи юридичній особі в Росії або для використання в Росії”.

Російський блогер та кінопродюсер, на ім’я Поліна Пушкарьова мала аналогічний досвід того ж дня під час покупок у Парижі. За її словами, щоб купити взуття у Хлої та Chanel в універмазі Galeries Lafayette, її попросили пред’явити підтвердження візи для роботи за межами Росії або підтвердження володіння майном за межами Росії.

Пушкарьова змогла надати ці документи, бо нині живе у Нью-Йорку. Хлоя та Річмонд не відразу відповіли на запит про коментарі.

Литвин та Пушкарьова опублікували пост про свій досвід в Instagram та Telegram, де були повідомлення про те, що іншим покупцям відмовлено у Мілані та Стамбулі, адже в них був лише російський паспорт.

“[Співробітник із продажу] сказав мені, що це нове правило в Європейському Союзі”, – сказала Пушкарьова. “Я бачила, що торговим партнерам [було] вкрай незручно ставити мені ці запитання, і вони багато перепрошували”, – сказала вона.

Литвин та Пушкарьова сказали, що їх попросили надати документацію після того, як торгові партнери зрозуміли, що вони росіяни. (Домашня адреса Литвина з’явилася у записах магазину, сказала вона, і Пушкарьова сказала, що вона та продавець обговорювали її національність, коли вона приміряла взуття.)

Звіти клієнтів показують, що для люксових брендів робота з подолання зростальних побоювань щодо моральних, суспільних зв’язків та правової небезпеки торгівлі з російськими покупцями ускладнює бізнес навіть далеко від їхніх магазинів у Москві та Санкт-Петербурзі.

Найбільші групи Luxury, LVMH і Kering не відповіли на запит про коментарі щодо своєї політики стосовно продажу росіянам за кордоном.

Але повідомлення провідних брендів, таких як Chanel, які прагнуть перевірити місце проживання російських клієнтів за межами країни, показують, що компанії “явно розглядають обмеження на експорт предметів розкоші до Росії дуже рішуче”, – сказав Адам Сміт, партнер Gibson, Dunn & Crutcher, колишній високопосадовець чиновник із санкцій у Казначействі США.Сюзан Скафіді, засновниця та директорка Інституту права моди в Юридичній школі Фордхема, сказала, що розкішні бренди можуть бути вразливими для судових позовів про дискримінацію, якщо вони не вдаватимуться до нейтрального відбору покупців.

“Chanel може стверджувати, що компанія між каменем і твердим місцем, але якщо вони не питають усіх, кожного клієнта, чи живуть вони в Парижі, народилися і виросли, чи вони з Росії… тоді це потенційно дискримінує”, – сказала вона.

Представник Chanel сказав, що бренд працює над поліпшенням свого підходу до запиту у клієнтів інформації про місце проживання. “Ми визнаємо, що цей процес реалізації закону спричинив розчарування деяких наших клієнтів”, – сказав представник. “Ми перепрошуємо через будь-яке непорозуміння, яке це могло викликати, тому що вітання всіх наших клієнтів, незалежно від того, звідки вони родом, є пріоритетом для Chanel”.

Оскільки їхні бутики в Росії закриті, розкішні бренди також можуть побоюватися робити свій внесок у товари сірого ринку, що надходять до країни. Chanel зокрема працювала над стримуваннями діяльності реселерів на інших ринках. За даними Associated Press, у березні в Південній Кореї було оголошено про нову політику, в якій покупцям сповістили щодо передплати відвідування магазину, що дало змогу бренду перевіряти реселерів.

За даними Bernstein, російські покупці в країні та за кордоном становлять від 4 до 8 відсотків світового ринку предметів розкоші.