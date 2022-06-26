“До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома”, – зазначається в повідомлені.

В “Енергоатомі” наголосили, що заява окупантів не має відношення до реальності, бо вони не контролюватимуть станцію. Наголошується, що окупанти не будуть контролювати роботу ЗАЕС. ВОна працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до нашого законодавства. Тимчасова окупація не означає, що її передали Росії.