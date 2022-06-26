Про це повідомив НАЕК “Енергоатом” в Telegram.
Окупанти зміцнювали окопи з 24 червня. На околицях атомної станції помітили ворожу реактивну систему залпового вогню (РСЗВ). Зазначено, що росіяни стали готуватися до бойових дій.
Раніше російські війська заявили, що мають намір підпорядкувати ЗАЕС “Росатому” з 1 вересня. Вони продовжують залякувати працівників атомної станції та погрожувати жителям Енергодару. Зокрема вони викрадають цивільних і активістів, щоб вимагати грошовий викуп.
“До відома працівників електростанції він довів інформацію, що з 1 вересня 2022 року ЗАЕС повністю перейде під контроль Росії та, відповідно, Росатома”, – зазначається в повідомлені.
В “Енергоатомі” наголосили, що заява окупантів не має відношення до реальності, бо вони не контролюватимуть станцію. Наголошується, що окупанти не будуть контролювати роботу ЗАЕС. ВОна працюватиме в українській енергосистемі та відповідно до нашого законодавства. Тимчасова окупація не означає, що її передали Росії.
- Нагадаємо, завдяки спільним зусиллям НАЕК “Енергоатом” та компанії Vodafone, 10 червня був відновлений зв’язок між серверами Запорізької АЕС із контролю за ядерним матеріалом та Міжнародним агентством з атомної енергії (МАГАТЕ).
- Варто зазначити, що загарбники захопили ЗАЕС та ввели на ній суворий пропускний режим. Вони вилучають у працівників особисті речі, зокрема, телефони.