Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
За його даними, російські ракети влучили у два інфраструктурні об’єкти міста.
За попередніми даними, внаслідок удару є один постраждалий.
На місці влучань працюють рятувальники.
Додамо, що за даними ЗМІ у низці районів Дніпра зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.
- По всій території України – окрім тимчасово окупованого Криму – лунає повітряна тривога. За даними очільників декількох ОВА, росіяни знову запустили ракети по території України.
- Російські військові завдали ракетного удару по інфраструктурному об’єкту в Одеській області.