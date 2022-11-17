Від ранку 17 листопада в усіх областях - окрім тимчасово окупованого Криму - лунає повітряна тривога. Окупанти знову завдають ракетного удару по Україні. Зокрема зафіксовано влучання у Дніпрі.

Про це повідомив радник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

За його даними, російські ракети влучили у два інфраструктурні об’єкти міста.

За попередніми даними, внаслідок удару є один постраждалий.

На місці влучань працюють рятувальники.

Додамо, що за даними ЗМІ у низці районів Дніпра зникло електропостачання. Також місцеві повідомляють про перебої з мобільним зв’язком та інтернетом.