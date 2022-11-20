Про це повідомляє пресслужба ДП “Енергоатом”.

У результаті російських атак пошкоджено естакади зв‘язку зі спецкорпусами, баки запасу хімобессоленої води, система продувки парогенераторів, допоміжні системи одного з двох загальностанційних дизелів та інше обладнання інфраструктури станції.

Окрім цього, зафіксовано три влучання в районі підстанції “Райдуга”. Відомості про пошкодження та руйнування там ще з’ясовуються.

Як зауважили у пресслужбі, характер та перелік пошкодженого обладнання ЗАЕС свідчить про те, що росіяни цілили та вивели з ладу саме ту інфраструктуру, яка була необхідна для запуску енергоблоків 5 та 6 і відновлення виробництва електроенергії Запорізькою АЕС для потреб України.

Нещодавно Енергоатомом ухвалено рішення, а Держатомрегулювання надано дозвіл щодо виведення енергоблоків 5 та 6 на мінімально контрольований рівень потужності для отримання пари, яка критично необхідна в зимовий період року для забезпечення безпеки енергоблоків, персоналу, населення та довкілля.

Окупанти всіляко намагались не дати українському персоналу станції запустити енергоблоки. Фейковим директором станції від росатому Романенком, за сприяння російських військових, що захопили ЗАЕС і використовують її як власну військову базу, було заблоковано підготовку енергоблоків для виведення на мінімальний рівень потужності.

Проте їм виявилось цього недостатньо, і сьогодні ворог обстріляв та пошкодив саме те обладнання, відмова якого унеможливлює будь-які подальші дії щодо запуску енергоблоків ЗАЕС, пояснили у ДП.

“Рашисти вкотре влаштовують ядерний шантаж та своїми діями наражають на небезпеку весь світ! Вчергове звертаємося до міжнародного співтовариства із закликом невідкладно вжити заходів для якнайшвидшої демілітаризації ЗАЕС, виведення з території станції та міста Енергодару всіх російських військових і повернення Запорізької АЕС під повний контроль України заради безпеки всього світу”, – йдеться у заяві “Енергоатому”.

17 листопада МАГАТЕ вже втретє від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну ухвалило резолюцію, у якій закликає Росію припинити всі дії на українських ядерних об’єктах та негайно покинути Запорізьку АЕС.