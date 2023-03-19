Триває триста вісімдесят дев’ята доба російського широкомасштабного вторгнення. Протягом доби противник завдав 1 ракетний та 7 авіаційних ударів, здійснив 9 обстрілів з реактивних систем залпового вогню. Росіяни цинічно вдарили по житловому будинку у Василівському районі та по об’єктах цивільної інфраструктури Кам’янського Запорізької області. Також російська армія обстріляла об’єкти цивільної інфраструктури на Донеччині. Є загиблі та поранені, пошкоджено багатоповерхівки, приватні житлові будинки та школи.

Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське.

На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону.

Водночас російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства РФ. Зокрема в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області, посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.

Окрім цього, росіяни продовжують здійснювати мародерство, відбираючи житло у цивільних. Так, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді, за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.