Про це йдеться у зведенні Генерального штабу ЗСУ.
На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках ситуація без суттєвих змін.
На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби прорвати оборону наших військ. Вів безрезультатні наступальні дії у районі населеного пункту Новоселівське.
На Бахмутському напрямку ворог не припиняє спроб захопити місто Бахмут. Відбито атаки противника в районах населених пунктів Бахмут, Іванівське, Богданівка та Григорівка.
На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив безрезультатні наступальні дії в районах населених пунктів Кам’янка, Авдіївка, Сєверне, Бердичі та Мар’їнка.
На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде оборону.
Водночас російські окупанти продовжують чинити психологічний тиск на місцеве населення з метою примусу до отримання громадянства РФ. Зокрема в населеному пункті Азовське тимчасово зайнятої території Запорізької області, посилено контррозвідувальний режим. Під час нього активно перевіряють місцеве населення на предмет наявності російського паспорта. Громадяни, які його не мають, вимушені миритися з додатковими перевірками, які супроводжуються затриманням.
Окрім цього, росіяни продовжують здійснювати мародерство, відбираючи житло у цивільних. Так, в населеному пункті Стрілкове тимчасово зайнятої території Херсонської області, в сільській раді, за лобіювання сільського голови та на підставі примусово зібраних підписів місцевих депутатів розробляється розпорядження щодо примусового незаконного відчуження будинків громадян України, які вимушено залишили населений пункт. Житло хочуть передати для проживання військовослужбовцям російської окупаційної армії.
Протягом доби Авіація Сил оборони завдала удару по російському зенітно-ракетному комплексу (тип уточнюється), 6 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів та складу боєприпасів. Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили ворожий зенітний ракетний комплекс “Тор” та 2 райони зосередження окупантів”, – зазначили у Генштабі.
- В Україні триває 389-а доба повномасштабного російського вторгнення. За цей період часу, станом на 19 березня, воїнами Збройних сил України було ліквідовано понад 164 тисячі російських солдатів, з яких 710 – протягом минулої доби.
- За даними аналітиків ISW, війська РФ, ймовірно, готуються відновити наступальні операції навколо Вугледара (Донецька область). Однак на думку аналітиків, досягти успіху на цьому напрямку армії РФ не вдасться.
- В Чорному морі на бойовому чергуванні перебуває вороже корабельне угруповання з дев’яти одиниць. Залишаються два надводні ракетоносії, спорядження яких може сягати 16 ракет типу “Калібр”. Всі вони маневрують на безпечній відстані від контрольованого Україною берега — понад 100 морських миль, в районі південно-східного узбережжя Криму.