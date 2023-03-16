Відео інциденту між американським безпілотником і російським винищувачем чітко демонструє, що Росія "просто відверто брехала" про те, що сталося над Чорним морем, –з аявив речник Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі.

Про це повідомляє CNN.

Кірбі наголосив, що “це чітко продемонструвало американську версію про те, що сталося”, додавши, що рішення оприлюднити кадри частково було прийнято, щоб пояснити решті світу те, як “росіяни просто відверто брехали” про цей епізод.

Американські офіційні особи та росіяни відкрито сперечалися щодо того, що саме сталося, що призвело до збиття американського безпілотника над Чорним морем. США стверджували, що російські винищувачі скинули пальне на безпілотник перед тим, як підрізати його гвинт. Своєю чергою, росіяни заперечували, що між російським літаком і американським безпілотником був “фізичний контакт”.

Джон Кірбі зазначив, що відео містить “чіткий і переконливий доказ того, що ми виклали”.

Проте речник зауважив, що відео не може надати доказів намірів російського пілота.

Зауважимо, Європейське командування США опублікувало кадри, як російський винищувач Су-27 зіткнувся з американським безпілотником MQ-9 Reaper. Російський літак двічі пролетів над БПЛА та скинув пальне, перехоплюючи дрон.

На розсекреченому відео видно, що камеру дрона MQ-9 Reaper спрямовано назад, у бік його хвоста, а гвинт, встановлений ззаду, обертається. Надалі Су-27 наближається до БПЛА та скидає паливо, після чого російський літак робить другий проліт і повторяє дію.

Російський винищувач пошкодив американський БПЛА MQ-9 Reaper під час перехоплення над Чорним морем у вівторок, 14 березня – американцям довелося затопити свій безпілотник у міжнародних водах. 📹: U.S. European Command, DVIDS pic.twitter.com/drfM4comuQ — Букви (@Bykvu) March 16, 2023

Відео з безпілотника потім порушується, коли російський винищувач зіштовхується з MQ-9 Reaper, пошкоджуючи гвинт, і врешті-решт змушуючи США втопити дрон у Чорному морі. РФ заперечує факт зіткнення, хоча водночас звинуватила США у нібито залученні до бойових дій та провокаціях.

За словами Пентагону, критичні моменти зіткнення в повітрі тривали від 30 до 40 хвилин.

Коли камера повертається в режим онлайн, на кадрах вид знову спрямовано назад, і пропелер показано пошкодженим внаслідок зіткнення.