Про це повідомила пресслужба “Енергоатому”.

“Продовжуючи спроби рейдерського захоплення Запорізької АЕС, вчора окупанти викрали печатку підприємства, яка засвідчувала право підпису документів”, – розповіли в “Енергоатомі”.

У зв’язку з цим президент ДП “НАЕК “Енергоатом”, виконувач обов’язків генерального директора ЗАЕС Петро Котін видав наказ про введення в дію нової печатки ВП “Запорізька АЕС” та визнання недійсною вкраденої печатки попереднього зразка, яка використовувалась до 5 жовтня 2022 року.

Раніше керівник національної держкомпанії “Енергоатом” Петро Котін заявив, що буде тимчасово виконувати обовʼязки генерального директора Запорізької атомної електростанції. Він закликав працівник ЗАЕС не підписувати жодні документи, які надають російські окупанти.

З моменту викрадення росіянами генерального директора ЗАЕС Ігоря Мурашова — адміністрування станції було перенесено до Києва. 3 жовтня Мурашова відпустили, але гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі оголосив, що директор йде з посади.

“Відповідно до чинного законодавства, дозвільних та регламентних документів, я прийняв рішення взяти на себе виконання обов’язків гендиректора Запорізької атомної електростанції”, – сказав очільник “Енергоатому”.

Усі подальші рішення стосовно роботи Запорізької АЕС будуть приймати безпосередньо у центральному офісі НАЕК “Енергоатом”. За словами Петра Котіна, технічні питання стосовно експлуатації енергоблоків буде, як і раніше, вирішувати технічний персонал атомної станції. Працівники будуть узгоджувати дії з центральним офісом “Енергоатому”.