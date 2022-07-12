Про це повідомило видання “Мост”, посилаючись на слова дружини Романа Баклажова.
За її словами, у родини вилучили ноутбук, телефон чоловіка, усі флешки які побачили, особисті речі які здалися їм “чи то цікавими, чи то небезпечними” і забрали Романа на “розмову”. На прощання у жінки та матері волонтера росіяни взяли номер телефону, обіцяючи подзвонити та сказали, що чоловік прийде за кілька днів.
10 липня військові знову вдерлися до помешкання волонтера і здивувалися, що Романа, за яким вони прийшли вже викрали.
Видання зазначило, що після початку вторгнення Росії Роман волонтерив. Він допомагав херсонцям ліками, харчуванням, памперсами, а також організував безплатне харчування для району Стеклотара. Там харчувалися переважно пенсіонери та малозабезпечені мешканці й безробітні.
- Того ж дня у Херсоні поблизу залізничного вокзалу стався вибух. Очевидці зазначили, що у тому районі видно дим.
- За словами Президента України Володимира Зеленського, від початку повномасштабної російсько-української війни вдалося звільнити 1 027 населених пунктів. Водночас ще 2 610 — тимчасово окуповані.
- Російські війська проводять обшуки у тимчасово окупованому селищі Чаплинка Херсонської області.