Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зараз у селищі Чаплинка посилюється тиск на місцевих мешканців з боку окупантів. З 29 червня там проводиться обшук всіх приватних гаражів. Якщо власника немає, то ворота виламують за допомогою російського позашляховика “Тигр”.

“Обшуки проводяться дуже детально – аж до перекопування ґрунту в підвалах у пошуку схованок”, – йдеться у повідомленні розвідки.

У приміщенні колишньої комунальної аптеки росіяни організували роботу власного приватного аптечного пункту. Медикаменти завозяться з окупованого Криму. Нагляд здійснює людина зі сторони загарбників, яка контролює та забирає готівку в кінці робочого дня.

Зараз у Чаплинці розпочались жнива. Проте весь врожай вивозиться зерновозами в напрямку Криму. Також вивозять зерно, яке залишилося ще з минулого року.

Нагадаємо, що нещодавно у Херсоні окупанти призначили “адміністратором” свого пропагандистського телеканалу “Таврия” колишню прибиральницю. Вона не мала жодного відношення до трудового колективу філії.

Окупанти відкрили ТРК “Таврия” після чотирьох місяців окупації будівель “Суспільне Херсон”. Набір фахівців та вакансії було оголошено від імені окупаційної влади та нібито від імені Телерадіокомпанії “СКІФІЯ”.