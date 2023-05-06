Про це повідомляє пресслужба оперативного командування “Південь”.

Зазначається, що на тлі активності стратегічної авіації, рівень ракетної небезпеки максимально високий. Сумарний залп “Калібрів” складає до 32 ракет.

Тому, в командуванні просили не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

Станом на час публікації новини у більшості областей України оголосили повітряну тривогу. Згодом вже з’явилося повідомлення від ОК “Південь”.